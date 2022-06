‘Evviva l’estate kids’ a Fiorano Modenese

Pubblicità





















L’estate è ricca di divertenti appuntamenti per bambini e ragazzi di Fiorano Modenese, la maggior parte gratuiti, dai giochi, ai laboratori, dal teatro alle letture.

Per tutto il mese di giugno ‘Ludoteca Estate’, con Silvia, Simonetta e Chiara, ha proposto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie attività di gioco e laboratori nel verde del Parco XXV aprile. Mercoledì 29 giugno, dalle 16.30 è in programma la grande festa di chiusura, dalle 16.30 con giochi e animazioni.

Venerdì 1° luglio termina anche ‘E-state Freepower’ al centro parrocchiale di Fiorano, che ha visto i ragazzi di medie e superiori impegnati in un ricco calendario di attività, gite e uscite e la ‘Summer School’ che ha accolto ragazzi dai 10 ai 13 anni per pomeriggi di studio in compagnia.

Mercoledì 29 giugno parte la rassegna ‘Notti animate al Castello 2022’: con storie animate per bambini dai 4 ai 10 anni, al castello di Spezzano con la partecipazione attiva dei genitori. Il racconto fantastico si snoda, dalle ore 20.30, attraverso il parco storico fino alla corte del castello. Le date successive sono mercoledì 13 e 20 luglio, con replica il 3, 24 e 31 agosto. Costo: 5 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria a castellospezzano@gmail.com tel. 335 440372 da lunedì a sabato ore 11-14.30 e ore 16-18. In caso di maltempo le animazione saranno al chiuso nel castello.

Dal 1° luglio tutti a teatro con ‘Aria Aperta Festival kids’ organizzato dall’associazione Quinta Parete in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. Tre spettacoli gratuiti per famiglie nella bella cornice del parco Villa Pace (se piove al BLA): il 1° luglio alle 21.00 è in scena ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ con il Teatro del Cerchio, l’8 luglio tocca a ‘La fabbrica dei baci’ di Intrecci teatrali e il 29 luglio, sempre alle 21.00, in anteprima nazionale ‘Outsider’ della compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete. L’accesso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito, occorre solo portare un telo per sedersi nel prato.

Per i più piccoli dai 3 ai 6 anni tornano le letture ad alta voce prima della nanna di ‘Corti-letti’ nel giardino del BLA, a cura dei volontari dell’associazione Librarsi. L’accesso è libero e gratuiti, anche in questo caso è consigliato portare un plaid per sedersi. Le letture saranno il 4 e 18 luglio e il 1° agosto alle ore 21.00.

Al FabLab Junior di Casa Corsini continuano i laboratori gratuiti di coding e tecnologia, mercoledì 6 luglio con ‘Sphero Cup’ (6-9 anni), una sfida di calcio tra robot programmati, mercoledì 13 con ‘Crea la tua emoji per l’estate!’, un laboratorio per la creazione di cartoline personalizzate da mandare agli amici (10-14 anni) e infine martedì 19 luglio si chiude con ‘La chimica dei profumi’ (6-9 anni), per chi vuole diventare un piccolo chimico e creare il proprio profumo. Tutte le attività iniziano alle ore 17, sono gratuite e prenotabili (l’iscrizione è obbligatoria) scrivendo a info@casacorsini.mo.it.

Dall’11 luglio al Parco Di Vittorio di Spezzano arriva PAF! (Per Aria Festival), la rassegna di spettacoli e teatro organizzata in collaborazione con il comune di Maranello e Formigine. Fino al 14 luglio si terranno i laboratori di piccolo circo proposti da PAF! (Per Aria Festival), per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. I laboratori sono gratuiti con iscrizione obbligatoria alla mail cultura@fiorano.it o telefonando al numero 0536 833237.

Venerdì 15 luglio, alle ore 21.00, si terrà invece lo spettacolo gratuito di circo teatro ‘Pam Pam Show’ della compagnia Auriga teatro.