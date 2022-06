A Modena terminati i lavori sui laghetti del parco della Repubblica

Pubblicità





















Si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei laghetti del parco della Repubblica che era iniziato lo scorso aprile.

I lavori, coordinati dal servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, hanno interessato le sponde, che sono state ripulite dalla vegetazione e consolidate con il rialzo dei bordi, e l’impianto idrico. In particolare, è stato rinnovato l’impianto di ossigenazione e riempimento, risolvendo le perdite d’acqua e diminuendo il dispendio energetico. È stato ripristinato, infine, un tratto del sentiero che gira intorno al laghetto.

L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un appalto per la manutenzione straordinaria, del valore complessivo di 80 mila euro, che comprendeva anche i lavori eseguiti sul laghetto del parco XXII Aprile, iniziati a febbraio e terminati in aprile. In questo caso, è stato ripulito il fondo, ripristinata l’impermeabilità ed effettuata la revisione dell’impianto idrico per verificare l’efficienza di pompe e tubazioni.