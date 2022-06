Vignola: ETRA Festival 2022 – IX edizione

Pubblicità





















Vignola accoglie ETRA Festival 2022, giunto alla IX edizione, nella suggestiva cornice di Piazza dei Contrari, luogo magico, dove l’arte, la cultura, lo spettacolo e le emozioni sono di casa. Il Festival si arricchisce per il secondo anno consecutivo anche della rassegna inCORTILE2022 presso la Biblioteca F. Selmi, animando un altro luogo di cultura e aggregazione della città, rivolgendosi non solo al pubblico adulto ma anche ai bambini. Novità di questa edizione sono le anticipazioni del cartellone con gli spettacoli dei venerdì 1 e 8 luglio a cura di Proloco Vignola.

“Ci sono tempi, come questi ultimi anni di difficoltà ed incertezze legate alla pandemia, in cui progettare eventi culturali e di comunità è complesso ma la sfida è proprio quella di usare la crisi partendo dal suo significato più profondo, crisi come rinascita – spiega la Vicepresidente della Fondazione Graziella Nardini. È importante continuare a cercare il contatto umano, ritrovarsi nelle piazze, nei teatri e nei luoghi di cultura per recuperare la condivisione. Tra gli obiettivi della Fondazione di Vignola vi è proprio quello di coinvolgere diffusamente il mondo della cultura, favorire la nascita di nuove proposte culturali e assicurare una fruizione sempre più inclusiva, sostenendo la partecipazione della comunità”.

“Prosegue la collaborazione tra Fondazione di Modena e di Vignola per valorizzare progettualità e risorse a favore di obiettivi comuni – commenta Valerio Zanni, Consigliere di Amministrazione della Fondazione di Modena – La dimensione di comunità delle arti performative, l’orientamento ai rapporti sociali, la ricucitura delle relazioni in questi anni difficili rappresentano la forza di questo cartellone. L’incontro con il pubblico, la frequentazione dei luoghi della cultura, il coinvolgimento dei giovani sono il perno di una esperienza culturale che si rinnova, necessaria oggi più che mai per la sua capacità di aggregazione e relazione sociale”.

“Continua anche per questo programma estivo – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – il lavoro di collaborazione che, come Amministrazione, abbiamo sin da subito avviato con la Fondazione. Colgo inoltre l’occasione per sottolineare la sinergia di intenti e di azioni che abbiamo anche con la nostra Pro Loco che quest’anno partecipa al cartellone con due eventi nei primi venerdì di luglio. Lo scopo di noi tutti è di favorire una nuova ripartenza, nei luoghi della cultura e della bellezza, quali la piazza dei Contrari e la Biblioteca “Francesco Selmi”. Nell’ambito degli appuntamenti di inCORTILE segnalo l’evento musicale in collaborazione con musicisti locali e i due docu-film: “Il sapore della Terra”, un racconto emozionale che guarda con delicatezza alle nostre tipicità e alle donne e agli uomini che se ne prendono cura e “Motor Valley” che legge il nostro territorio attraverso il rombo dei motori e la passione per la velocità”.

ETRA Festival prende il via venerdì 1° luglio con lo spettacolo-anticipazione Roda du fuego alle ore 21.30 in Piazza Contrari, in cui l’unione di fuoco, elementi di acrobatica circense, arti marziali e teatro-danza daranno vita ad una fiamma vivace e sensuale. Venerdì 8 luglio proseguono le anticipazioni del cartellone con Il drago bianco, performance che fonde l’arte dello spettacolo con il fuoco, il circo contemporaneo, il teatro e le arti del movimento, ore 21.30 prima replica, 22.30 seconda replica.

L’inaugurazione ufficiale della rassegna sarà venerdì 15 luglio alle ore 21.30 con la Compagnia dei Folli che in un susseguirsi di forti suggestioni farà rivivere il duello, vecchio come il mondo, fra la Luce e le Tenebre nello spettacolo intitolato In Fabula.

Martedì 19 luglio l’anticipazione del Poesia Festival 2022 con L’amore nella poesia, una selezione di dieci poeti modenesi. Introduce Roberto Alperoli e interviene Roberto Galaverni. Letture di Claudio Calafiore. Presenta Andrea Ferrari. Interventi Musicali di ARCHIMIA STRING QUARTET.

La musica delle arie più famose e delle scene più divertenti tratte dai capolavori della piccola lirica è la protagonista del concerto di venerdì 22 luglio con la Compagnia Teatro Musica Novecento.

Il 29 luglio va in scena David Riondino con Le storie di dame e cavalieri, spettacolo che spazia dal Decamerone del Boccaccio, all’Orlando Innamorato di Boiardo, all’Orlando Furioso di Ariosto.

Sabato 6 agosto un omaggio al melodramma di Giuseppe Verdi con il Concerto lirico del Trio Verdi.

La serata di venerdì 12 agosto è allietata da un concerto-spettacolo innovativo dal titolo S-concerto d’amore, che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può riconoscersi. Sabato 20 agosto Andrea Santonastaso si cimenta in Sandro, un racconto su Sandro Pertini.

ETRA Festival chiude il sipario sabato 27 agosto con la rappresentazione La razón de mi vida, il diario di Evita Perón, con Celeste Gugliandolo (voce), Angelo Vinai (clarinetto), Cristiano Alasia (chitarra), Francesco Bertone (contrabbasso), Alberto Fantino (fisarmonica).

Per il secondo anno il cartellone di ETRA si arricchisce degli eventi di inCORTILE presso la Biblioteca Comunale F. Selmi. Il cartellone si apre Mercoledì 13 luglio con la Compagnia del Buco. Mercoledì 20 luglio lo spettacolo Amarcord del Grooving Birds quartet. Martedì 26 luglio il docu-film, Il sapore della terra di Giulio Giunti. Mercoledì 27 luglio, Le storie del matto di Matteo Curatella. Mercoledì 3 agosto lo spettacolo di burattini della Compagnia Nasinsù. La rassegna si chiude Mercoledì 10 agosto con il film Motor Valley di Stefano Ferrari e Miria Burani. Tutti gli spettacoli di inCORTILE2022 sono a partire dalle ore 21.00.

Etra Festival – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival, Artinscena e Proloco Vignola e con il patrocinio del Comune di Vignola.