Aria Aperta Festival: a Fiorano Modenese l’estate con animazioni, laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi

Pubblicità





















Nel mese di luglio, nel fresco del parco di Villa Pace, sono in programma tre appuntamenti gratuiti con il teatro per bambini, ragazzi e famiglie di ‘Aria Aperta Festival kids’, organizzati dall’associazione Quinta Parete in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.

Il 1° luglio alle 21.00 è in scena ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ con Mario Mascitelli (Teatro del Cerchio), ispirato al famoso romanzo di Verne lo spettacolo utilizza il linguaggio del teatro di narrazione e l’uso fantastico degli oggetti per catturare il pubblico e trasportarlo attraverso i luoghi e le avventure del libro.

L’8 luglio tocca a ‘La fabbrica dei baci’ di Intrecci teatrali e il 29 luglio, sempre alle 21.00, in anteprima nazionale ‘Augusto Finestra’ della compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete.

L’accesso è libero e gratuito, occorre solo portare un telo per sedersi nel prato. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso il BLA.

Per informazioni: 342 9337099, segreteria@quintaparete.org