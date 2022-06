Rio Saliceto: alta frequentazione alla casetta dell’acqua. Le regole per l’uso

Pubblicità





















Grandi numeri per la casetta dell’acqua di Rio Saliceto. La fontana pubblica di via IV Novembre, recentemente adeguata con nuovi erogatori, è sempre più frequentata dai cittadini: dalla sua inaugurazione, avvenuta nel giugno 2010, sono stati erogati 6 milioni 485mila litri di acqua nelle varianti liscia, refrigerata e frizzante. 189 mila sono state le bottiglie di plastica risparmiate, 6600 kg di plastica non immesse nel circuito dei rifiuti. Ed anche un considerevole risparmio economico, in considerazione del costo dell’acqua in bottiglia.

I cittadini possono prelevare l’acqua gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 22, ovviamente nel rispetto delle regole: si possono prelevare un massimo di 6 bottiglie da un litro e mezzo di acqua alla volta (gli erogatori sono tarati sulla capacità di una bottiglia, per evitare sprechi); si deve mantenere la pulizia e il decoro dei luoghi; non sono ammessi comportamenti impropri (uso dell’acqua per usi igienici o abluzioni, docce, lavaggi ecc.), azioni che possono essere sanzionate dalla polizia municipale.

In generale, un buon uso della casetta dell’acqua è sicuramente un rimedio alla grande calura di questi giorni: tutti devono potere avere la possibilità di prelevare il proprio quantitativo nel rispetto del diritto altrui.

Per informazioni o segnalazioni è sempre disponibile il NUMERO VERDE di IRETI che gestisce la struttura 800 038038.

Note tecniche per l’utilizzo della casetta dell’acqua

La nuova casetta rispetto a quella precedente ha un diverso modo di funzionamento che permette una maggiore igiene. E’ stato previsto un tasto erogatore dell’acqua denominato “touch me”. Dopo aver premuto il tasto avviene l’erogazione dell’acqua per un tempo prefissato, e l’erogazione è pari ad un volume di 1,5 lt. (circa 30 secondi). Se l’acqua viene prelevata con bottiglie di volume inferiore basta premere due volte lo stesso tasto e l’erogazione viene bloccata nel massimo rispetto del risparmio idrico. Se si preme di nuovo il tasto l’erogatore rilascia nuovamente la quantità di 1,5 lt. L’utilizzo di bottiglie non opportunamente risciacquate espone a rischi igienico-sanitari da non sottovalutare.

Quando si usano le case dell’acqua bisogna quindi ricordarsi di:

Non fare scorte e consumare l’acqua prelevata nell’arco di 48 ore;

Conservare l’acqua in frigorifero, o comunque al riparo da luce e da fonti di calore;

E’ consigliabile l’utilizzo di bottiglie di vetro perché facilmente lavabile ed riutilizzabile all’infinito. Per le bottiglie in plastica si consiglia un frequente ricambio delle stesse