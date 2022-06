Bimba di due anni e baby sitter soccorse nella piscina di una villa a Bologna

Pubblicità





















Una bambina di due anni e la sua baby sitter sono state trasportare in ospedale, soccorse all’interno della piscina di un’abitazione privata. E’ successo questa mattina a Bologna. Ancora non è chiaro se la bimba sia caduta in acqua e la “tata” abbia tentato di salvarla o se la baby sitter si sia sentita male abbandonando la piccola che così è finita sott’acqua. Soccorse dai sanitari allertati da altri dipendenti, entrambe sono state trasportate in ospedale con codice di massima gravità.