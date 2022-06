Programmate altre chiusure sulla Diramazione per Ravenna

Pubblicità





















Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 30 giugno, alle 6:00 di venerdì 1 luglio, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo. Si ricorda che, nella stessa notte e sulla stessa Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Quadrifoglio e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione.

Sempre sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 30 giugno, alle 6:00 di venerdì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Quadrifoglio e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS309 Dir, Via Sant’Alberto, Via Bisanzio, Via Fosso, Via Naviglio, Via Fuschini, SS16, Via Ravegnana ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Forlì. Si ricorda che, nella stessa notte e sulla stessa Diramazione per Ravenna, sarà completamente chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione.