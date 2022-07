Bergamini (Lega) su avvistamento lupi a Formigine

Pubblicità





















Sono sempre più frequenti gli avvistamenti da parte della popolazione di lupi che si spingono a valle e che durante gli orari serali/notturni e mattino presto rischiano di incrociarsi con le persone. Nella serata del 30 giugno intorno a mezzanotte di ritorno dal consiglio comunale mi sono imbattuto in 5 lupi poco fuori l’abitato da dove inizia un pezzo di campagna che collega Formigine con Casinalbo, per fortuna non è successo nulla dato che gli animali si sono allontanati forse spaventati dal rumore del motore della macchina.

Tuttavia è preoccupante che il lupo si spinga in pianura soprattutto vicino alle abitazioni, penso a tutte quelle persone che portano fuori i propri cani alla sera, o a chi, con il favore del fresco serale, va a correre o passeggiare, penso ai ragazzi che utilizzano la ciclabile per spostarsi in bicicletta da e verso le frazioni del Comune.

In Consiglio Comunale avevamo già affrontato il tema del controllo della fauna selvatica e dato che gli avvistamenti di lupi sul territorio di Formigine negli ultimi mesi sono diventati abbastanza frequenti rinnoviamo all’amministrazione Comunale la possibilità di studiare un piano con la Regione al fine di mettere in campo una strategia di contenimento della specie in questione prima che si possano verificare aggressioni e/o incidenti.

Così in una nota il Consigliere Comunale della Lega Matteo Bergamini