Dal 5 luglio concerti di musica classica e jazz in location d’eccezione del territorio castelnovese

Dal 5 luglio concerti di musica classica e jazz in location d’eccezione...

Pubblicità





















Prende il via martedì, 5 luglio, un percorso musicale iniziato con L’Uomo che Cammina: un ciclo di concerti che animeranno il territorio castelnovese fino al 16 agosto, in alcune delle chiese più suggestive e splendide location outdoor da scoprire: “La musica è leggera, note di Sacro e Natura” è il titolo di questa proposta. Il primo concerto sarà dunque il 5 luglio alle ore 21 a Frascaro, nella Chiesa dei SS Filippo e Giacomo: “Ave Regina Caelorum”, che vedrà proporre musiche di Bach, Haendel, Vivaldi e Caccini a Sara Fornaciari (soprano), Benedetta Polimeni (flauto), Michele Zaccarini (fagotto) e Ioana Carausu (clavicembalo).

Si proseguirà domenica 17 luglio, alle ore 18, con un appuntamento nel sagrato dell’Oratorio “Le Piane” di Roncroffio, un luogo davvero poco noto anche perché si tratta di un oratorio privato, messo gentilmente a disposizione dalle famiglie Filippi e Roncroffi. Qui andrà in scena il concerto “Intrecci sonori tra arte e natura”, con Paolo Fantino (violino) e Mirko Ferrarini (fisarmonica) che eseguiranno musiche di Bach, Dvorak, Karg-Elert, Solotarew (in caso di maltempo si terrà a Felina nella Chiesa Parrocchiale).

Martedì 26 luglio alle ore 21 a Garfagnolo, nella bella Chiesa di S.Andrea Apostolo, verrà proposto un excursus musicale dal Barocco al Classicismo, con Giovanni Mareggini al flauto, Davide Gaspari al violino e Silvia Sciolla al violoncello, che proporranno musiche di Haendel, Vivaldi, Haydn.

Domenica 7 agosto alle ore 9 concerto mattutino a Castelnovo nella Pineta di Monte Bagnolo con un duo jazz d’eccezione: Tiziano Bianchi alla tromba e Michele Bianchi alla chitarra eseguiranno brani di Monk, Porter, Golson, Brown (in caso di maltempo al Teatro Bismantova).

Ultimo appuntamento martedì 16 agosto alle ore 21 a Gombio nella Chiesa di S.Maria Assunta: Meditazione e Fantasie di arpe è il titolo della serata con Davide Burani e Josè Antonio Domenè, che con le loro arpe proporranno brani di Boccherini, Caramiello, Albeniz Thomas.

I concerti del 17 luglio e del 7 agosto sono previsti senza sedute. Si consiglia di portare con sé un panno o un cuscino.

Maggiori informazioni: www.teatrobismantova.it.