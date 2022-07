“Viviamo Bibbiano”, estate in piazza 2022

Pubblicità





















Ritorna “Viviamo Bibbiano”, la rassegna del Venerdì sera che animerà, per tutto il mese di Luglio, il cuore del paese. Un ricco programma di eventi, per tutte le età, realizzato grazie alla fondamentale collaborazione con Arci, Biblioteca Comunale “Milena Fiocchi”, Pro Loco, Auser, Parrocchia, commercianti e l’importante contributo economico di aziende e attività commerciali del territorio.

“Una nuova edizione che conferma il bel gioco di squadra che riunisce l’impegno trasversale dell’Amministrazione, delle realtà associative e produttive locali, con l’intento di offrire un calendario variegato e piacevole, che copra tutte le fasce d’età, per ricominciare ad apprezzare quei momenti di socialità e svago che tanto sono mancati a causa della pandemia” dichiara Matteo Curti, Assessore alla Cultura.

L’edizione 2022 prenderà il via venerdì 8 luglio con “Bimbi in piazza” – La notte bianca dei bambini. Una serata tutta dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Per l’occasione, a partire dalle ore 19.30, sarà presente il punto ristoro a cura della Parrocchia di Bibbiano, che proporrà gnocco fritto e altre gustose proposte.

Dalle 20.00 tutti i bambini potranno divertirsi con “Giochi in piazza”: gare di staffetta, bowling e hula-hoop, con un simpatico premio per tutti i partecipanti . Alle 21.30 “NANI ROSSI SHOW”, spettacolo di acrobazia e lazzi che ha entusiasmato, con il suo tour, il pubblico di tutto il mondo, a cura di Nani Rossi e con la sempre e preziosa collaborazione dell’Associazione 5T.

Si prosegue venerdì 15 luglio con la serata dedicata ai ragazzi (e non solo…) che vedrà esibirsi sul palco i “MOONSKIN”, Tribute band dei Maneskin. Venerdì 22 luglio toccherà poi alle “CANNE DA ZUCCHERO”, Tribute band di Zucchero, con uno spettacolo d’eccezione per festeggiare con i propri fans i vent’anni di attività.

Il calendario degli appuntamenti terminerà venerdì 29 luglio con “80VOGLIA..di 90 e 2000”, cover band di disco music anni 90 e 2000 fra le più importanti a livello nazionale, che trascinerà il pubblico con danze e giochi di luci.

Tutti gli eventi si svolgeranno in Piazza Damiano Chiesa a Bibbiano.

La partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione.

Dalle ore 19.30 sarà sempre attivo un punto ristoro, nelle serate del 15 e del 22 luglio curato da Auser e Proloco Bibbiano.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale “Milena Fiocchi” al numero di telefono 0522 253230 o all’indirizzo email biblioteca@comune.bibbiano.re.it.