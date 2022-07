“Movida estate 2022”: controlli anticrimine interforze rafforzati nel fine settimana a Modena

Pubblicità





















È partita l’operazione “Movida estate 2022”, ovvero controlli del territorio intensificati nelle zone del centro cittadino, ove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali e dove maggiore è l’affluenza delle persone per svago e divertimento, al fine di prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere così la fruizione, in sicurezza, dei luoghi di aggregazione.

Il servizio straordinario interforze, che è iniziato in serata e si è protratto fino a notte inoltrata, diretto da un Ispettore Superiore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stato svolto da pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, con il concorso della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dei Militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, questi ultimi nelle zone di presidio di competenza.

Il dispositivo ha assicurato pattugliamenti anche appiedati principalmente nel centro storico, via Gallucci, corso Canalgrande, piazza della Pomposa, piazza Duomo e via Emilia Centro, per poi spostarsi nelle zone limitrofe e lungo i viali del centro, fino al Novi Sad.

Nel corso dell’attività sono stati predisposti posti di controllo stradali, dove sono stati sottoposti a verifiche 21 veicoli. 60 le persone complessivamente identificate.

Elevate dalla Polizia Locale 9 sanzioni per violazione delle disposizioni comunali in materia di regolamentazione della circolazione e della sosta nei centri abitati.