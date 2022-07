Giorgio Zanni, Sindaco di Castellarano e Presidente della Provincia di Reggio Emilia sulla vertenza Ceramica San Valentino

Pubblicità





















“Dopo le interlocuzioni serrate di questi giorni con i rappresentanti sindacali e la proprietà dell’azienda – spiega il Sindaco di Castellarano e Presidente della Provincia Giorgio Zanni – martedì mattina sarò presente anche all’incontro con le 7 lavoratrici della ceramica San Valentino, organizzato dal sindacato. È importante continuare ad esserci anche e soprattutto in questo momento, dando loro vicinanza e sostegno nella ricerca di una soluzione quanto più possibile immediata.

Preso atto delle difficoltà esternate dell’azienda, vogliamo assicurarci che non si lasci nulla di intentato nella gestione di questa vertenza. Già a inizio maggio come Istituzioni – e in primis come Provincia di Reggio Emilia, enti locali, organizzazioni sindacali e rappresentanti degli industriali – abbiamo insieme costituito il tavolo provinciale per il lavoro, sottoscrivendo un patto comune e condiviso che pone basi concrete anche per la gestione di vertenze come questa, oltre fissare linee comuni di ricorso agli ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori. Un lavoro importante, intenso e condiviso tra le parti che ci aspettiamo ora, ed è importante, trovi concreto riscontro anche alla prova dei fatti.

La tutela del lavoratore, della salvaguardia delle lavoratrici in modo ancor più attento, ed ancor prima della persona, deve rimanere il faro centrale e inamovibile per tutti gli attori impegnati in questa vertenza. Per questo, anche stavolta, saremo presenti in prima persona e come Amministrazione, cercando in ogni modo di dar forza alla costruzione di ogni soluzione che viaggi in tale direzione”.