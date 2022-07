Tennis, Campionato Nazionale B1 playoff promozione: vittoria esterna per lo Sporting Sassuolo

Pubblicità





















Ottima vittoria esterna per la squadra maschile dello Sporting Club Sassuolo impegnata nella fase di playoff. In palio la promozione in serie A2.

Domenica scorsa, infatti, la formazione sassolese ha espugnato il campo del TC Lecco vincendo per 4 a 2 ai doppi e mettendo una seria ipoteca sulla promozione in A2.

Come detto, per questa vittoria si sono rivelati fondamentali gli incontri di doppio giocati dalle coppie Bondioli/Masur e Mazzoli/Marchetti.

Ma andiamo per ordine. I primi incontri disputati sono stati i singolari che hanno visto le vittorie di Daniel Masur e Mattia Ricci per lo Sporting, quindi i sassolesi subito in vantaggio, ma i successivi due singolari hanno riaperto i giochi. Federico Bondioli (Sporting) reduce da Wimbledon Junior, ha lottato strenuamente e il lombardo Tommaso Vola si è dovuto conquistare la vittoria in due set giocati entrambi al tie-break. Anche l’altro sassolese, Federico Marchetti ha dovuto cedere contro Davide Pozzi. Alla fine dei singolari, quindi, perfetta parità. È la volta dei doppi e qui i sassolesi non si sono fatti trovare impreparati e li hanno portati a casa entrambi chiudendo la vittoriosa giornata 4 a 2.

Questi i risultati. Singolari: Masur (Sporting) batte Martini 64 64; Ricci (Sporting) batte Giudici 26 64 61; Vola (Lecco) batte Bondioli 76 76 e Pozzi (Lecco) batte Marchetti 64 64. Doppi: Masur/Bondioli (Sporting) battono Martini/Vola 62 61 e Mazzoli/Marchetti (Sporting) battono Giudici/Pozzi 64 64.

Appuntmento a domenica prossima, quando lo Sporting Club Sassuolo giocherà in casa la gara decisiva di ritorno sul temibile bolltex.