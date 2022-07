Giro Donne: martedì 5 luglio modifiche alla viabilità per l’arrivo della 5^ tappa a Reggio Emilia

Pubblicità





















Dalle 13.30 fino alla fine della corsa chiuse al traffico tutte le strade interessate dal passaggio della gara tra cui il tratto di via Emilia da via Pasteur a piazzale Tricolore compresa via Emilia Ospizio, la circonvallazione di viale Piave e viale Isonzo.

In occasione dell’arrivo in città della quinta tappa del Giro Donne – Carpi -Reggio Emilia – la mobilità cittadina subirà importanti modifiche nella giornata di domani, martedì 5 luglio.

Dopo essere partita da Carpi la competizione arriverà in città verso le ore 14.00 da Albinea, attraversando la frazione di Fogliano, Due Maestà e percorrendo viale Piacentini fino ad approdare sulla via Emilia da via Pasteur. Le atlete dovranno arrivare a tagliare il traguardo, allestito in viale Allegri, attraversando l’Onda verde da piazzale Tricolore a viale Isonzo. La corsa scortata dalla Polizia stradale, sarà seguita delle ammiraglie delle squadre.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Per consentire il passaggio in sicurezza delle cicliste, a partire dalle ore 13.30 di martedì 5 luglio e fino al transito dell’auto della Polizia stradale indicante la Fine corsa che sancisce appunto il termine della manifestazione (indicativamente verso le ore 15), saranno chiusi al traffico: via Bersane, via Fermi, via Martiri di Cervarolo – Tratto tra Fogliano e Due Maestà, viale Piacentini, via Monsignor Cocconcelli, via Pasteur, viale Amendola, via Emilia Ospizio, piazzale Tricolore, viale Piave e viale Isonzo – fino all’arrivo in viale Allegri. Durante il passaggio della competizione sarà precluso al traffico l’accesso in entrata e in uscita a tutte le laterali delle strade interessate dalla chiusura, con istituzione di doppi sensi di circolazione su tutte le strade a senso unico adiacenti al percorso di gara.

In viale Allegri, dove sarà montato il palco per l’arrivo, è istituito il divieto di transito dalle ore 6 fino al completo disallestimento delle strutture. La riapertura delle strade interessate dal passaggio del Giro Donne avverrà gradualmente dopo con il deflusso della corsa.

Il trasporto pubblico locale, attivo nelle zone interessate dalla chiusura al traffico, sarà sospeso: orari e percorsi alternativi saranno comunicati da Seta.

DIVIETI DI SOSTA

Per garantire gli spazi necessari ai mezzi e alle attrezzature della competizione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 01.00 alle ore 19.00 del 5 luglio nelle seguenti vie: viale Piave – da viale IV Novembre a via Makallè e viale Allegri e via Emilia Ospizio da via Chiesi a piazzale Tricolore.

POLIZIA LOCALE

Martedì 5 luglio gli uffici del comando della Polizia locale di Reggio Emilia, sarà chiuso al pubblico per consentire al personale di garantire la sicurezza dell’evento sportivo. Per emergenze è possibile contattare la centrale operativa al numero 0522/4000

INFO

Per informazioni su viabilità, chiusure delle strade e divieti di sosta, è possibile contattare l’Urp del Comune di Reggio Emilia al numero 0522/456660 attivo dalle 8.30 alle 15 di martedì 5 luglio.