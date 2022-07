Un nuovo Direttore Sanitario all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena

Pubblicità





















Il dottor Ottavio Alessandro Nicastro è il nuovo Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Sostituisce il dottor Luca Sircana rientrato all’Azienda USL di Reggio Emilia. Per il dottor Nicastro si tratta di un ritorno a casa, in quanto ha cominciato il suo percorso professionale come medico di Direzione Sanitaria proprio al Policlinico (dal 2002 al 2007) prima di trasferirsi per svolgere la sua attività in Regione Emilia – Romagna sino ad oggi.

Al dottor Nicastro va il benvenuto di tutta la Direzione Aziendale. Al dottor Sircana il ringraziamento per il grande lavoro svolto in questi anni.

Classe 1970, siciliano di origine, emiliano-romagnolo di adozione, il dottor Nicastro è un medico di Sanità Pubblica, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, e ha conseguito master in educazione sanitaria e promozione della salute, epidemiologia, sicurezza dei pazienti e funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari.

Ha operato presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna, dove si è occupato di tematiche relative alla Qualità e all’accreditamento, e successivamente presso il Servizio assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, dove ha diretto il Centro regionale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio sanitario. È stato componente del gruppo di lavoro Prevenzione e controllo delle infezioni istituito dall’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dell’emergenza COVID-19. A livello nazionale, coordina la Sub Area Rischio Clinico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed è componente dell’Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).