Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ricevuto l’ambasciatrice del Canada Elissa Golberg

Il presidente Stefano Bonaccini ha ricevuto oggi a Bologna, presso la sede della Regione, l’ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Goldberg.

Dopo la recente missione istituzionale negli Stati Uniti, continua l’impegno della Regione per rafforzare il posizionamento dell’Emilia-Romagna sul fronte internazionale e in particolare le opportunità di lavoro comune con un’area tra le più avanzate del Pianeta come il Nord America.

L’incontro con l’ambasciatrice canadese è servito in particolare per fare il punto sulle possibili collaborazioni negli ambiti dell’intelligenza artificiale e dei Big Data, oltre che in campo agricolo e agroalimentare e nel settore industriale. Partendo dal rapporto già consolidato che la Regione Emilia-Romagna ha con Quebec, Ontario e British Columbia.

E proprio per quanto riguarda il Quebec è in fase di definizione un protocollo di collaborazione bilaterale tra i due territori. Un Memorandum of Understanding che permetterà di rafforzare, sia dal punto di vista commerciale che da quello della ricerca e dell’innovazione, relazioni avviate già dal 2018 con diverse missioni, l’ultima delle quali nel giugno di quest’anno nell’ambito del progetto agroalimentare #MADEINER.

La collaborazione su Big data e intelligenza artificiale

Scienze della vita, mobilità, industria 4.0, formazione e sviluppo delle competenze. Montreal è una delle capitali mondiali dei Big Data. E proprio quello dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni nei diversi settori della società è uno dei temi forti di collaborazione tra la Data Valley emiliano-romagnola e il Canada.

A partire dal 2019, anno della prima edizione del Business Forum Italia – Canada sull’Intelligenza Artificiale, e poi nelle edizioni successive, che hanno visto l’Emilia-Romagna protagonista, insieme ai diversi soggetti dell’ecosistema regionale dell’innovazione quali l’Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), la Fondazione IFAB (International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development), l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, la Bologna Business School, il Cineca, l’Associazione Big Data, Bi-Rex, l’Autorità portuale di Ravenna, l’Azienda Unità sanitaria locale – IRCCS, Reggio Emilia. Oltre a diverse aziende e start-up.

Un rapporto che continuerà in occasione dell’edizione 2022 del Forum – in programma in ottobre a Montreal – che sarà dedicata alla sicurezza informatica, un tema prioritario per la protezione delle cosiddette infrastrutture critiche (energia e trasporti), per l’aerospazio e la difesa, per il settore manifatturiero, la logistica, oltre che in ambito finanziario e sanitario.