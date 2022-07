Incendio nell’area trattamento rifiuti di via Caruso a Modena

Poco dopo le 19.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio nell’area trattamento rifiuti di via Caruso a Modena. All’arrivo delle squadre stavano bruciando rifiuti prevalentemente di natura cartacea sotto una tettoia. L’impianto automatico di spegnimento a pioggia si era attivato e stava contenendo efficacemente le fiamme poi poste rapidamente sotto controllo dagli stessi Vigili del Fuoco. In corso le ultime operazioni di spegnimento con il supporto degli operatori dell’azienda rifiuti con pale meccaniche.