Ubriaco e con patente greca contraffatta, denunciato a Spilamberto

Pubblicità





















Durante un servizio notturno, intorno alla mezzanotte, una pattuglia di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli è stata attirata dalla guida a zig zag di un veicolo che stava percorrendo via Modenese, nel comune di Spilamberto. Il veicolo è stato quindi fermato dalla pattuglia e gli operatori di Polizia locale hanno potuto immediatamente accertare che il conducente, di 35 anni residente nel bolognese, manifestava i tipici sintomi dello stato di ebbrezza da bevanda alcoolica.

Lo stato descritto è stato confermato dall’esito positivo dell’alcool test superiore a 0,80 grammi di alcool per litro. Oltre a ciò il cittadino ha esibito una patente di guida greca che ha insospettito gli agenti in quanto diversi elementi di sicurezza della patente in questione sono risultati difformi ai modelli legalmente in uso nella Repubblica ellenica.

S.M., queste le iniziali, è stato quindi denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati di concorso in fabbricazione e uso di atto falso, oltre a essere sanzionato per guida senza patente e guida in stato d’ebbrezza.