Passione Formula 1: a Fanano, con Lapam, una serata sul mito della Ferrari e dei campioni delle 4 ruote con Luca Baldisserri

A Fanano scende in pista la Formula 1. Nessuna gara, in verità, ma una serata (in piazza Corsini giovedì 7 luglio alle ore 20.30) con ospiti d’eccezione per parlare del mondo delle ruote scoperte. Una serata sulla passione per la Formula 1 con lo scrittore e giornalista Giorgio Terruzzi che presenterà il libro ‘Fondo corsa’ e lo storico ingegnere di pista della Ferrari Luca Baldisserri. L’evento sarà occasione per spaziare dal mito Ferrari alle figure di campioni come Alberto Ascari e Ayrton Senna.

Dopo i saluti di Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam, e di Stefano Muzzarelli, Sindaco di Fanano Luca Baldisserri e Giorgio Terruzzi terranno banco in una serata a ingresso libero e gratuito che promette di regalare aneddoti e curiosità sul mondo della Formula 1, a partire naturalmente dal mito del Cavallino rampante. Luca Baldisserri è un ingegnere che ha lavorato per 27 anni nel team Ferrari F1 ricoprendo dal 1989 numerosi incarichi. Dal 2015 inizia ad occuparsi della crescita del giovane pilota della Williams F1 Lance Stroll, già facente parte del programma Ferrari Driver Academy. Giorgio Terruzzi è uno scrittore e giornalista. Collabora con numerosi quotidiani e mensili, è stato vice-direttore della testata ‘Sport Mediaset’, tra i vari libri sportivi che ha scritto si segnalano Suite 200 – l’ultima notte di Ayrton Senna e Grazie Valentino, oltre naturalmente a Fondo corsa. Le conclusioni saranno tenute dal Presidente Lapam, Gilberto Luppi.