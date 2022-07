Il Bilancio energetico regionale di Arpae premiato da Forum Pa e Asvis

Pubblicità





















Arpae premiata all’ultima edizione della manifestazione “PA sostenibile e resiliente 2022”. L’Agenzia ha partecipato alla selezione presentando il progetto di certificazione di qualità del “Bilancio energetico regionale dell’Emilia-Romagna” (Ber-ER), che è stato eletto in una “short list” tra le migliori iniziative a livello nazionale che rispondono all’obiettivo di “misurare la sostenibilità” in ambito “ambiente, energia, capitale naturale”.

La Regione Emilia-Romagna utilizza il bilancio come riferimento per la pianificazione in materia energetica e per lo sviluppo di scenari energetici. I dati in forma sintetica e in formato open data sono rivolti sia a un pubblico più tecnico sia ai cittadini.

“Il Bilancio energetico regionale dell’Emilia-Romagna – commenta l’assessora all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo- è uno strumento fondamentale per orientare le scelte della Regione verso un quadro sempre più ampio di sostenibilità ambientale, che mostra le potenziali prospettive di sviluppo economico e tutela la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente. La certificazione del bilancio è un primo e importante passo

per ottenere dati omogenei, corretti e trasparenti da consegnare anche alla vicepresidente Elly Schlein che sta lavorando al percorso sulla neutralità carbonica”.

“A livello nazionale- aggiunge Giuseppe Bortone, direttore generale di Arpae- non si riscontrano altre esperienze di certificazione dei bilanci energetici regionali. Con questo strumento l’Agenzia adotta una metodologia utile per la pianificazione e la transizione energetica, uno strumento importante anche per la transizione ecologica.”

Che cos’è il “Bilancio energetico regionale dell’Emilia-Romagna”?

Predisposto dall’Osservatorio energia rifiuti e siti contaminati della Direzione tecnica di Arpae, il Ber-ER è un quadro contabile che fornisce una rappresentazione unitaria e coerente dei flussi energetici associati a tutti i combustibili e vettori energetici, in ingresso, in trasformazione e in uscita dal territorio regionale, nell’arco di un anno solare. Valuta il raggiungimento degli obiettivi sulle fonti energetiche rinnovabili e sull’efficienza energetica, stabilisce il grado di indipendenza energetica della Regione e costituisce la base conoscitiva sia per il Piano energetico regionale, sia per l’inventario delle emissioni climalteranti. A livello locale inoltre è fondamentale per la predisposizione dei “Piani di azione per il clima e l’energia sostenibile” (Paesc).

La procedura di certificazione di qualità del Bilancio energetico regionale nasce dall’esigenza di predisporre una rendicontazione affidabile dei sistemi energetici sia a livello regionale sia a livello locale. I passaggi necessari per la sua predisposizione devono essere effettuati secondo procedure standardizzate, controllate e certificate, garantendo la tracciabilità e la consistenza della matrice, la corretta contabilizzazione di tutte le fonti utilizzate e la minimizzazione di doppi conteggi ed errori.

Il 31 maggio 2022 il processo di elaborazione del Bilancio energetico regionale ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

L’iniziativa “PA sostenibile e resiliente 2022”, promossa da Forum PA in collaborazione con ASviS, mira a individuare e valorizzare esperienze, soluzioni e progetti orientati a promuovere la crescita sostenibile e solidale del Paese. L’obiettivo principale è quello di individuare le migliori soluzioni realizzate da amministrazioni (centrali e locali), ma anche da associazioni e start up, al fine di valorizzare, promuovere e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e resilienza fissati nell’Agenda 2030 dell’Onu e rilanciati dalle politiche di ripresa per il post-pandemia tracciate dall’Europa.