Pioggia e tromba d’aria rovinano il primo giovedì di luglio. Albero caduto in via Tasso a Pontenuovo

Sono stati 10 minuti di pioggia e vento forte quelli che in serata intorno alle 21.30 hanno letteralmente buttato all’aria numerosi stand nel centro cittadino. Molti eventi dei “Giovedì sotto le stelle” sono stati interrotti e annullati a causa della tromba d’aria arrivata improvvisamente. Raffiche molto forti che hanno fatto volare gazebo e stand e in alcune strade cittadine cadere rami o come in via Tasso nel quartiere Pontenuovo anche un albero.

Interrotto in piazzale Della Rosa il Premio Via Emilia, la strada dei Cantautori, la finale della quarta edizione.

Ora la conta dei danni.