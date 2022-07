Consegnata la Melvin Jones, l’onorificenza lionistica più alta, alla dott.ssa Cristina Marchesi

Pubblicità





















Oggi il Presidente del Lions Club Distretto di Scandiano, Angelo Santoro, ha consegnato l’onorificenza lionistica più alta, la Melvin Jones, al Direttore Generale dell’AUSL di Reggio Emilia, Cristina Marchesi, in rappresentanza di tutto il personale aziendale. L’onoreficenza è dedicata a tutto il Personale Sanitario per l’impegno umanitario dimostrato durante la pandemia, mettendo a rischio la sua stessa incolumità.

Così il Presidente Santoro:” Da parte del Lions viene colto questo particolare momento per essere solidali con una categoria molto provata dagli ultimi due anni di pandemia in quanto, nonostante l’estate, già si trova sotto pressione a causa della variante Omicron Ba.2.75. Incoraggiare e riconoscere la nostra considerazione a tutto il Personale Sanitario provinciale per l’umanità dimostrata ci sembra un atto non solo dovuto, ma necessario”.