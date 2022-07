Ebe Vivi compie 102 anni: il Sindaco in visita dell’ultracentenaria fioranese

Pubblicità





















Oggi 8 luglio 2022, la signora fioranese Ebe Vivi ha compiuto la bellezza di 102 ed è proprio per questa occasione che il Sindaco Francesco Tosi ha scelto di farle visita portando in dono un mazzo di fiori, oltre agli auguri dell’intera comunità.

Nata in via Delle Vigne, appunto l‘8 luglio del 1920, sposò Gino Boni nel 1945, festeggiando con lui i 70 di matrimonio nel 2015. Dopodiché purtroppo il signor Gino venne a mancare. Ebe ha vissuto infanzia e giovinezza a contatto con la natura, lavorando nei campi. Una volta sposata, si è dedicata principalmente alla cura della casa. Ma è dal suo passato che nasce l’amore per il giardinaggio, davvero una grande passione, insieme a quella per la lettura, l’uncinetto e il liscio

Oggi sarà circondata dall’affetto dei nipoti, parenti ed amici che condivideranno con lei questo giorno di festa.