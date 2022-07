Via Sant’Antonio, cambia la viabilità durante il mercato settimanale di Formigine

Pubblicità





















Cambia la viabilità di via Sant’Antonio in occasione del mercato settimanale di Formigine. A stabilirlo è un’ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale Marcello Galloni che nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di monitorare la circolazione della zona nella giornata del sabato quando, negli orari di mercato, via Sant’Antonio è interessata da un notevole afflusso di persone e automobili parcheggiate su ambo i lati della carreggiata.

La difficoltà degli spostamenti veicolari sulla via, tale da rendere problematico anche un eventuale passaggio di mezzi di soccorso in caso di necessità, rappresenta una criticità nota all’amministrazione e segnalata anche da diversi cittadini. La disposizione mira quindi a risolvere o diminuire questi disagi, rendendo più fluida e sicura la circolazione per gli utenti.

Per il Comune di Formigine l’attenzione dei cittadini, sempre pronti a segnalare i problemi che riscontrano sul territorio, è una risorsa fondamentale; indice di una comunità attiva e interessata al bene collettivo. Si tratta, quello della difficile percorribilità di via Sant’Antonio nei giorni di mercato, di un tema noto da tempo per il quale l’amministrazione comunale stava elaborando un progetto specifico che ora diventerà concreto con la modifica alla viabilità. Nello specifico, tutti i sabati dalle 6.00 alle 14.00, in concomitanza con il mercato settimanale, sulla strada sarà istituito un divieto di sosta con possibilità di rimozione nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Dante Alighieri ed il civico 21. Il provvedimento è indicato da apposita segnaletica stradale appositamente installata nei giorni scorsi.