F1: Gp d’Austria, Verstappen partirà domani davanti alle due Ferrari

Pubblicità





















Verstappen ha vinto al gara Sprint del Gp d’Austria, 11ma prova del mondiale di Formula 1 davanti alle Ferrari confermando l’esito della qualifica di ieri. Charles Leclerc e Carlos Sainz domani alle 15 si schiereranno dunque in seconda e terza posizione sulla griglia.

Sul circuito di casa della Red Bull Verstappen guadagna così altri 8 punti in classifica e domani partirà davanti a tutti nel Gp.

Quarto tempo per la Mercedes di Russell. Perez rimonta da tredicesimo a quinto. Ottavo Lewis Hamilton, seguito da Mick Schumacher.

Dati raccolti. Charles è scattato meglio del poleman Max Verstappen, anche se il monegasco non è riuscito a scavalcare l’olandese. Nei giri iniziali Sainz e Leclerc si sono sorpassati un paio di volte prima che le posizioni si stabilizzassero. La gara odierna – che può essere paragonata al primo tempo di una partita – ha permesso alla Scuderia Ferrari di raccogliere dati importanti sul comportamento delle gomme Medium e altri parametri verificabili solo in condizioni di gara. Le informazioni saranno analizzate questa sera e insieme a quelle già acquisite ieri permetteranno di preparare nei dettagli i 71 giri (306,452 km) di domani. Il passo gara delle due Ferrari è stato buono, specialmente dopo i primi giri, e i dettagli potranno fare la differenza.

Charles Leclerc #16

Sono partito piuttosto bene e ho ingaggiato un duello un po’ al limite con Max (Verstappen). Poi Carlos mi ha superato in curva 3 ma sono riuscito a riprendermi la posizione alla frenata successiva.

Per i primi giri mi sono focalizzato sulla gestione gomme così da poter spingere di più verso la fine. Direi che il piano ha funzionato perché progressivamente sono riuscito ad andare più forte e mi sono sentito a mio agio con le Medium.

Battagliando ho perso un po’ di tempo, però è stato divertente e non credo abbia influito più di tanto sul risultato finale della Sprint. La gestione gomme domani sarà fondamentale e credo la gara si preannunci divertente.

Carlos Sainz #55

È stata una bella gara oggi, specialmente nei primi giri in cui ho lottato con Max (Verstappen) e Charles. Al via ho provato ad attaccare Max in curva 3 ma non sono riuscito a tenere la posizione all’esterno della curva. Dopo le tornate iniziali ho lavorato per rimettere le gomme nella finestra ottimale di utilizzo e ricaricare la batteria, tornando a girare con il mio ritmo fino al termine. La gara vera è domani e la affronteremo partendo dalle stesse posizioni di oggi.

Siamo tutti molto vicini lì davanti e la lotta sarà serrata. I nostri rivali sembravano avere un po’ più di passo oggi ma domani faremo del nostro meglio per dargli del filo da torcere.

Laurent Mekies Racing Director

La gara Sprint di oggi ha confermato che anche su questa pista i valori tra noi e i principali avversari sono veramente vicini. Era importante poterlo verificare in gara e direi che i 23 giri di questo pomeriggio ce ne hanno dato prova. Credo che domani la gara sarà molto aperta e serrata: si giocherà sui dettagli per cui oggi, anche insieme ai nostri colleghi collegati in remoto da Maranello, analizzeremo in profondità tutti i dati per studiare come massimizzare il potenziale del nostro pacchetto.

La gestione delle gomme, specie a inizio e fine stint, potrebbe essere l’elemento chiave e dovremo essere in condizione di cogliere ogni opportunità che si presenterà. Domani saremo ancora una volta due contro due, visto che Sergio Perez ha risalito posizioni, e per questo l’apporto di entrambi i nostri piloti sarà fondamentale per conquistare il risultato che vogliamo.