Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 10 luglio 2022

Sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane lungo i rilievi ed in serata sul settore orientale. Temperature minime stazionarie tra 18 e 20 gradi, leggermente inferiori nelle aree extraurbane; massime in aumento, comprese tra i 28/29 gradi sulla costa ed i 31/33 gradi delle aree di pianura. Venti deboli in prevalenza da sud-est, temporaneamente moderati lungo la costa. Mare aumento del moto ondoso tra notte e prime ore del mattino fino a mosso, in lieve attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)