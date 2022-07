Tennis, Campionato nazionale B1 playoff promozione gara di ritorno: Sporting Sassuolo vittorioso e promosso in A2

Pubblicità





















Missione compiuta. La squadra maschile dello Sporting Club Sassuolo con la vittoria di ieri, sulla formazione del TC Lecco nella gara di ritorno dei playoff di B1 si è aggiudicata la promozione alla serie A2 per la prossima stagione. Domenica, infatti, la formazione sassolese, vincendo 3 dei 4 singolari, con Daniel Masur, Federico Marchetti e Mattia Ricci, ha chiuso a doppia mandata il 4 a 2 dell’andata.

I primi due singolari, equamente distribuiti fra Sassuolo e Lecco, hanno visto scendere in campo Federico Marchetti che ha battuto Tommaso Vola 7-6 6-1 e Luca Tincani che è stato sconfitto da Davide Pozzi con il punteggio di 6-4 6-3. Risultato provvisorio 1 a 1 e via con gli altri due singolari in programma ossia Daniel Masur contro Ottaviano Martini e Matti Ricci contro Cristian Giudici. In questo caso entrambi i singolari sono stati appannaggio dei giocatori dello Sporting Club Sassuolo, Masur ha vinto con un eloquente 6-0 6-0 su Martini e Ricci ha battuto Giudici per 6-1 7-5.

A questo punto sul risultato di 3 a 1 per i sassolesi e promozione acquisita non è stato necessario disputare i due doppi in programma. Risultato finale quindi 3 a 1 per lo Sporting Club Sassuolo e A2 assicurata. Con questa promozione lo Sporting Club Sassuolo diventa l’unico circolo in Italia ad avere due formazioni maschili in Serie A, A1 e A2, quindi non solo un bel risultato, ma anche tanta soddisfazione per i ragazzi di Via Vandelli che hanno raggiunto un traguardo così importante!