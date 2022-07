Governo, Renzi “Verifica maggioranza? Sì se M5s se ne va”

MILANO (ITALPRESS) – “Se il Movimento 5 Stelle se ne va” la verifica di maggioranza chiesta da Silvio Berlusconi “a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme col Presidente del Consiglio. Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato Draghi. E’ chiaro che se non c’è più il M5S, per me si può andare avanti anche senza, ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del libro dell’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli al teatro Parenti di Milano. (ITALPRESS).

