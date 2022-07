Idea Volley pronta per la sfida più grande: prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2 femminile

Pubblicità





















A quasi cinquant’anni dalla data dalla sua fondazione, la Società Sportiva Idea Volley Sassuolo si prepara a scrivere un altro importantissimo capitolo della sua storia.

Impegnata fin dal 1974 – anno della sua fondazione con il nome di A.S. BRA-VO, acronimo di Braida Volley – nei Campionati Territoriali e Regionali di Categoria e di Serie, ora Idea Volley è matura per la sfida più grande: il Campionato di Serie A2 femminile.

Nei mesi passati, un pool di dirigenti biancoazzurri con a capo il Presidente Morena Balestrazzi ha lavorato intensamente per il disbrigo di tutte le pratiche necessarie ed in queste ore sono stati inoltrati alla FIPAV ed alla Lega Pallavolo Serie A Femminile tutti i documenti necessari alla formalizzazione dell’iscrizione della nostra Società al Campionato di Serie A2 femminile.

Per il quinto anno consecutivo, la Città di Sassuolo avrà quindi una sua rappresentate nel massimo campionato italiano, con Idea Volley che andrà a raccogliere l’eredità del Volley Academy Sassuolo, con cui la Società ha fin da subito collaborato con l’obiettivo – da sempre condiviso – di riportare la grande pallavolo femminile nella nostra città.

A commentare questa nuova, importante ed appassionante avventura della Società, è il Presidente Morena Balestrazzi: “Quando nel 2017, Carmelo Borruto propose a noi di Idea Volley di collaborare insieme per riportare la grande pallavolo a Sassuolo, ci siamo molte stupite: per prima cosa, ci siamo chiesti come fosse possibile che qualcuno vedesse ancora in Sassuolo la città del grande volley femminile. Da anni, noi di Idea avevamo lavorato per costruire un buon alveare, cercando anche di unire le forze con altre Società di pallavolo femminile, ma purtroppo l’entusiasmo si era presto affievolito. Ora invece, nella nostra casa – il Pala Consolata – avrebbero giocato Tai Aguero, Lucia Crisanti e tante altre grandi protagoniste della pallavolo italiana. Da allora, sono passati alcuni anni ed oggi, noi di Idea Volley ci sentiamo pronti per affrontare questa nuova e difficile sfida: la nostra prima Serie A2.

“Nelle scorse stagione – prosegue il Presidente bianco azzurro – Carmelo Borruto ha collaborato con noi, donando alla Città di Sassuolo le sue conoscenza e la sua professionalità. Vorremmo che tutti i cittadini sassolesi comprendessero quanto importante sia per le giovani atlete del territorio avere, così vicino, la possibilità di vivere a loro volta il sogno della Serie A.

Vorremmo ringraziare Carmelo Borruto per tutto il suo infaticabile lavoro, per il suo fantastico staff e gli Sponsor che al suo ed al nostro fianco hanno continuato a credere in questi anni che nella Città di Sassuolo potesse esserci una realtà sportiva così importante – conclude Idea Volley – Ci auguriamo che tutti – cittadini, tifosi, Amministrazione Comunale, Sponsor – continuino a stare al nostro fianco per proseguire insieme in cammino nato sotto autentici e sani auspici”.