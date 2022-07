Mercoledì sera animazione in Centro e negozi aperti a Carpi

Pubblicità





















“Personaggi fantastici”, imponenti e colorati pronti a stupire il pubblico e a creare una cornice suggestiva fatta di colori, risate e meraviglie: saranno i protagonisti, posdomani mercoledì 13 luglio, del secondo appuntamento con la rassegna di iniziative in Centro storico promossa dal Comune in concomitanza con l’apertura serale dei negozi (21-23). In corso Roma, inoltre, prenderà il via il progetto di arte urbana promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione “Carpi C’è” e l’artista Sebastiano Matarazzo (in arte “Seba Mat”): un progetto che per tre mercoledì vedrà dipingere dal vivo i pannelli del cantiere di corso Roma, «con l’intento di creare un dialogo tra la città e l’arte urbana », e trasformare così in una galleria a cielo aperto, con opere che resteranno esposte durante i lavori, per essere poi donate a istituti scolastici carpigiani al termine dell’intervento di riqualificazione urbana, al fine di « promuovere l’arte nelle scuole come strumento educativo e di stimolo alla creatività».

Commenta Stefania Gasparini, Vice-Sindaco con delega a Economia, Turismo e Promozione del Centro Storico: « Dopo il grande successo della prima serata, non vediamo l’ora di tornare in strada con il secondo appuntamento di “Shopping sotto le stelle”. Le previsioni meteo lasciano presagire che ci sarà caldo e quindi mi aspetto ancora più gente lungo le vie e nelle piazze del centro a conferma di una formula che, grazie alla collaborazione fra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e “Carpi C’è”, si sta rivelando vincente».