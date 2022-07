San Felice: si presenta “Liberiamo” antologia di racconti

Pubblicità





















Sarà presentato a San Felice sul Panaro, mercoledì 13 luglio in piazza Matteotti, alle 21, il volume “Liberiamo”, antologia che raccoglie otto racconti, ispirati al tema della libertà, degli allievi del corso di scrittura creativa tenuto dalla scrittrice Roberta De Tomi, titolare del blog “La penna sognante”. Realizzato online nel 2021, il corso si pone in virtuale continuità con quello svolto a San Felice nel 2019, cui è seguita la pubblicazione dell’antologia “Scriviamo – Racconti di scrittura creativa”.

Sarà la stessa Roberta De Tomi a condurre la serata, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune. I racconti di “Liberiamo”, spaziano per generi e stili, configurandosi anche come momenti di riflessione sul tema cruciale della libertà, soprattutto in questo periodo storico così travagliato. Gli autori e le autrici (che saranno presenti all’incontro di mercoledì 13 luglio) sono: Paolo Dossetti, Paola Ferrari, Luigi Golinelli e Dante Zucchi. L’antologia cartacea, auto-pubblicata è patrocinata dall’associazione culturale Artinsieme di Finale Emilia. La prefazione è a cura della socia e vice-presidente Cristiana Casarini, ospite d’onore con un componimento.