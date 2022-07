Deve scontare un anno e mezzo di reclusione: rintracciato ed arrestato a Rubiera dai carabinieri

Pubblicità





















Danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e furto aggravato sono i reati, commessi nelle province di Lecco e Reggio Emilia tra il 2015 ed il 2017, per cui un 54enne, di fatto senza fissa dimora, lo scorso novembre era stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, oltre alla multa di 650 euro.

Domenica scorsa, i Carabinieri della Stazione di Rubiera lo hanno rintracciato in paese e sottoposto a controllo, potendo così accertare in breve tempo la condanna pendente a suo carico. Per questo motivo l’uomo è stato prima accompagnato in caserma, ove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione, e poi, ultimate le formalità di rito, associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.