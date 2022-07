Incredibol! & Tonic, domani in Piazza Lucio Dalla appuntamento con i vincitori 2021 e lancio del bando 2022

Incredibol! & Tonic, domani in Piazza Lucio Dalla appuntamento con i vincitori...

Per il lancio dell’undicesima edizione del bando IncrediBOL! l’appuntamento è giovedì 14 luglio in Piazza Lucio Dalla, la nuova centralità urbana nel cuore della Bolognina, con Incredibol & Tonic, un cocktail tra vincitori 2021 e il lancio bando Incredibol! 2022.

Alle 19, Rosa Grimaldi, delegata del Sindaco alle Industrie culturali e creative del Comune di Bologna, Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e Giorgia Boldrini, direttrice del settore Cultura e creatività del Comune di Bologna, presenteranno il bando che mette a disposizione dei giovani creativi dell’Emilia-Romagna contributi per un totale di 120 mila euro, spazi e servizi curati dai numerosi partner del progetto. La giornata sarà anche l’occasione per conoscere le attività dei vincitori dell’edizione 2021.

A seguire, alle 21.30 è prevista la performance musicale a cura di Ascari, progetto vincitore Incredibol! 2021 che coniuga musica e gaming: una sonorizzazione live del video di gameplay di ‘A Painter’s Tale’, videogioco per cui Ascari ha realizzato le musiche, che avvolgerà il pubblico in un flusso immersivo tratto dalla colonna sonora.

Il bando sarà disponibile dal giorno della presentazione sul sito del Comune di Bologna e su www.incredibol.net

Questo è il primo di una serie di appuntamenti di presentazione del nuovo bando, che si terranno a settembre con il tour regionale in diverse città dell’Emilia Romagna.



Incredibol! fa parte dell’accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie culturali e creative dell’Emilia-Romagna ed è coordinato dal Comune di Bologna con il contributo della Regione Emilia-Romagna.