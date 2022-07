Monsignor Morandi in visita tra la sua gente

“La presenza dell’arcivescovo nella parrocchia del capoluogo e sul territorio ha rappresentato per le nostre comunità un momento significativo. Lo ringraziamo per la sua visita cordiale e fraterna”: così il sindaco Elio Ivo Sassi esprime soddisfazione per l’incontro che, domenica scorsa, monsignor Giacomo Morandi ha tenuto con la popolazione e le autorità civili e religiose del villaminozzese.

Il vescovo della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, dopo aver presieduto, alle 11, la messa nella parrocchiale di Villa, alla presenza, fra gli altri, del parroco, don Giancarlo Denti, del diacono Remo Zobbi e del primo cittadino, che ha portato il saluto ufficiale del consiglio comunale e dell’intera cittadinanza, si è intrattenuto con la gente nel sagrato della chiesa “scambiando alcune parole con ciascuno”.

“Abbiamo poi accompagnato monsignor Morandi ad un breve sopralluogo all’antica pieve di Minozzo – racconta il sindaco Sassi – dove ha avuto occasione di visionare i lavori di restauro in corso, che stanno interessando il consolidamento strutturale dell’intero edificio. Le opere, curate dall’ingegner Gianluca Togninelli, responsabile della progettazione e direttore dei lavori, sono in fase di completamento. L’inaugurazione è prevista per domenica 7 agosto”.

L’arcivescovo ha infine partecipato al pranzo comunitario nei locali parrocchiali di Villa Minozzo, “dove – conclude Elio Ivo Sassi – si è intrattenuto per un altro momento di convivialità. Tutti hanno accolto con grande gioia questo evento ed hanno apprezzato le sue parole e il suo stile premuroso”.