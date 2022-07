Guastalla, educazione stradale anche al campo estivo

Pubblicità





















Nella giornata di mercoledì 13 luglio personale della Polizia Stradale di Guastalla è intervenuto presso il centro Estivo “Sport Week” presso il campo rugby di Guastalla, per

incontrare circa 70 bambini, di diversa fascia d’età, per incrementare la sicurezza stradale,

svolgere attività di educazione stradale con iniziative di prevenzione.

Durante l’incontro i giovanissimi pedoni e ciclisti oltre a cimentarsi in percorsi stradali appositamente allestiti, sia a piedi che a bordo delle loro bici, hanno partecipato a

lezioni teoriche di cartellonistica stradale e regole di comportamento.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di toccare con mano quali sono i comportamenti

corretti da assumere sulla strada grazie a prove pratiche che hanno effettuato singolarmente nel percorso allestito.

Non è mancata l’occasione di mostrare ai più “piccini” l’attività quotidiana che svolge la Polizia ed in particolare della specialità della Polizia Stradale con la presentazione di auto, moto e mezzi.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dei progetti per l’educazione stradale che la Polizia Stradale di Guastalla ha svolto nell’intero anno scolastico, coinvolgendo diversi Istituti d’istruzione di tutto il comprensorio della bassa reggiana, rivolto verso tutte le fasce d’età, dalle più tenere delle scuole materne sino ai giovani frequentatori delle Scuole Superiori.