Chiusure notturne programmate sulla A1 e sulla Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita di Badia, sia per chi proviene Bologna che da Firenze.

In alternativa, per entrambe le provenienze, si consiglia di utilizzare l’autostrada A1 Panoramica ed uscire alla stazione di Pian del Voglio.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.