Note e Arte nel Romanico secondo appuntamento a Riolunato Domenica 17 luglio

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il secondo concerto che si terrà Domenica 17 luglio 2022, alle ore 17 presso la Chiesa Parrocchiale di San Geminiano a Castellino di Brocco di Riolunato.

Protagoniste della serata saranno le clavicembaliste Angela Lazzaroni e Chiara Nicora con il programma “Il viaggio musicale”, un concerto dedicato al repertorio per clavicembalo a quattro mani.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROTAGONISTE DEL CONCERTO DI DOMENICA PROSSIMA

Angela Lazzaroni

Milanese, si è diplomata in pianoforte studiando con Luisella Minini alla Civica Scuola di Musica di Milano, ed in clavicembalo al Conservatorio “G. Verdi” sotto la guida di Mariolina Porrà. Vincitrice in duo di concorsi nazionali ed internazionali, ha tenuto numerosi concerti, sia come solista che in duo, trio e in varie formazioni cameristiche, suonando anche per enti importanti, come “Festival Internazionale Mozart” di Rovereto, “La Società dei Concerti”, “Serate Musicali”, “Gioventù Musicale d’Italia”. Ha collaborato come pianista accompagnatrice con importanti musicisti (Gulli, Jokanovic, Meloni ed altri) in varie masterclass e con il Teatro alla Scala. Si è perfezionata in pianoforte con il pianista polacco Marian Mika, in clavicembalo con Ottavio Dantone, Nicola Reniero ed Emilia Fadini. Come clavicembalista ha collaborato con molte orchestre (Archi della Scala, Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, Pomeriggi Musicali, Nuova Cameristica, Orchestra Verdi, Milano Classica ecc.), anche come solista. Dirige la scuola di musica Accademia Ambrosiana di Milano, dove insegna pianoforte ed è piano accompanist nella classe di canto del soprano Patrizia Zanardi all’università americana IES abroad.

Chiara Nicora

Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, e successivamente in clavicembalo, si perfeziona poi con S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. Mika e, per la musica barocca, con L. Alvini, C. Banchini, R. Gini, M. Henry, E. Fadini. Svolge un’attività concertistica sia come pianista che come cembalista collaborando con vari gruppi ed orchestre da camera quali: Milano Classica, I Solisti di Pavia, l’Ensemble concertante d’archi della Scala, l’Orchestra Vivaldi, l’Orchestra Cameristica di Varese, con cui ha suonato in varie città italiane ed estere anche in qualità di solista. Ha collaborato con E. Dindo, P. Borgonovo, F. De Angelis, F. Biondi, O. Dantone, C. Chiarappa, M. Fornaciari, M. Mecelli, B. Cavallo e ha suonato in duo con L. Alvini. Ha inciso per le case discografiche Bongiovanni, Brilliant, Map e Frame, suonando su strumenti originali. Si è laureata in discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l’Università di Bologna conseguendo il massimo dei voti e la lode. Ha conseguito inoltre il diploma in Musicoterapia presso “la Cittadella” di Assisi. Ha pubblicato il libro: La musica degli angeli. Un itinerario musicale nelle chiese di Varese e nelle cappelle del S. Monte, ed. Benzoni e Guido Cagnola, collezionista e critico d’arte ed. Morcelliana. È docente presso il Conservatorio di Novara.

LA RASSEGNA

“Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni di Fiumalbo, Lama Mocogno, Pievepelago e Riolunato, con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia “Lo Scoltenna” e Fiumalbo Città d’Arte.

La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

Il calendario di quest’anno è ricco di varietà a proseguirà con diversi duo strumentali (duo di clarinetto e fisarmonica il 24 luglio a Lama Mocogno, duo di flauto e chitarra il 31 luglio a Pievepelago ed il 10 agosto a Fiumalbo, duo di saxofono e fisarmonica il 07 agosto a Fiumalbo e duo di ghironda barocca e spinetta il 12 agosto sempre a Fiumalbo). Non mancheranno le serate dedicate ai solisti (musicista di arpa celtica, liuto rinascimentale e chitarra barocca il 17 agosto a Riolunato e arpa sola il 21 agosto a Lama Mocogno) ed una serata dedicata al repertorio corale il 23 luglio a Fiumalbo.