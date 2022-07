Avviso pubblico per la gestione della struttura al Parco Amico

È stato pubblicato sul sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it l’avviso esplorativo “riservato ad associazioni di promozione sociale interessate alla stipula di una convenzione per la concessione in uso della struttura prefabbricata di proprietà comunale sita all’interno del Parco Amico e contestuale organizzazione di attività aggregative, di socializzazione e valorizzazione del verde pubblico”.

L’Amministrazione intende procedere alla sottoscrizione di una convenzione con una Associazione di Promozione Sociale per la gestione della struttura prefabbricata di proprietà comunale sita all’interno del Parco Amico e contestuale organizzazione di attività aggregative, di socializzazione e valorizzazione del verde pubblico.

La convenzione oggetto della procedura prevede che l’Associazione conduca a titolo volontario e gratuito, in una logica di sussidiarietà, attività aggregative e di socializzazione, nonché di valorizzazione del verde.

Tali attività dovranno essere diversificate per permettere alla struttura di avere la massima accessibilità, con una programmazione differenziata anche per fasce di età e a connotazione prevalentemente gratuita. Dovranno prevedere, ad esempio: incontro tra le famiglie del quartiere, laboratori e corsi, incontri su temi di interesse pubblico, feste ed eventi musicali, di spettacolo o culturali; coinvolgimento e collaborazione con altri soggetti del territorio. Il sub-concessionario, inoltre, dovrà garantire la massima fruibilità dei locali da parte degli associati, assicurando inoltre l’organizzazione di attività con frequenza, in osservanza e rispetto di norme e regolamenti vigenti. La programmazione delle iniziative promosse all’interno dello stabile dovrà essere concertata annualmente con l’Amministrazione Comunale.

Le proposte, sottoscritte dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante del soggetto associativo, dovranno essere presentate al Comune di Sassuolo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 28 luglio 2022.