Aggredisce un barista e i Carabinieri intervenuti. Arrestato a Modena

Poco dopo l’una della scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in un esercizio pubblico di via Emilia in città, dove un uomo, sotto l’influenza dell’alcool, aveva poco prima tentato di aggredire il barista.

All’arrivo della pattuglia, la persona, 35enne in evidente stato di alterazione psicofisica, si è immediatamente e attivamente opposto all’identificazione e al compimento degli atti d’ufficio spintonando, strattonando e colpendo i militari operanti. I Carabinieri, dopo averlo contenuto, lo hanno tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico Ufficiale. Lunedì mattina verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.