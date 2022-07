Chiusure programmata in A1, A14 e in Tangenziale di Bologna

Pubblicità





















Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di lunedì 18 e martedì 19 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Milano;

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di S. Giuliano;

-martedì 19 luglio, con orario 21:00-23:00, sarà chiuso lo svincolo di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fidenza, sulla stessa A1, oppure allo svincolo di Parma ovest, sull’autostrada A15 Parma-La Spezia;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di S. Giuliano;

-giovedì 21 luglio, con orario 10:00-16:00, sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene da Milano e in entrata per il traffico diretto a Milano..

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro o di Bologna Fiera.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 luglio, sarà chiuso lo svincolo n.4 “Via del Triumvirato”, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo n.4 bis “Aeroporto”.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 06:00 di giovedì 21 luglio, sarà chiuso lo svincolo n.6 “Castelmaggiore” in entrata da tutte le provenienze e in uscita per tutte le destinazioni, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo n.5 “Lame”.