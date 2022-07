Domani a Fabbrico “Via D’Amelio 30 anni dopo” – Ndrangheta nell’economia reggiana

Pubblicità





















Nel trentennale della strage di Via D’Amelio, il movimento Agende Rosse Rita Atria di Reggio Emilia e Provincia progetta, in collaborazione con il Comune di Fabbrico, un evento di contrasto all’infiltrazione mafiosa che possa contribuire a dar vigore all’azione delle amministrazioni pubbliche dei comuni della provincia reggiana che si avrà cura d’invitare.

In precedenza il Movimento antimafia reggiano ha promosso e portato il maxiprocesso Aemilia in molte parti della provincia. Lo ha fatto avvalendosi di esperti: il giornalista indipendente e scrittore Paolo Bonacini, Tiziano Soresina giornalista, scrittore ed esperto di cronaca giudiziaria ed infine con contributi specifici del giornalista Enrico Lorenzo Tidona. Tutti loro, al tempo del maxiprocesso, 2016- 2018, hanno informato costantemente la comunità locale e nazionale. Ora è il comune di Fabbrico che apre a questa possibilità, una richiesta di collaborazione nella data del trentennale della strage di Via D’Amelio. Impegno quindi del Movimento Agende Rosse per creare una serata dedicata a problemi che insorgono nella comunità locale per la presenza malavitosa che inquina tanti ambiti, tra cui quello economico di cui si parlerà in specifico.

“Avremo – spiega una nota – eccellenti professionisti: il dott. Paolo Bonacini, esperto, giornalista e scrittore e il Sostituto Procuratore, dott.ssa Laura Galli che sostituisce il collega dott. Forte dovutosi assentare urgentemente. Daniela Lugli, studentessa in Giurisprudenza e attivista di Agende Rosse, modererà l’incontro”.

“Pensiamo che conoscere sempre più approfonditamente le relazioni tra ‘Ndrangheta e attività economiche, sia fondamentale per poter prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno. E’ con questa consapevolezza che il Movimento antimafia collabora a questo evento con il Comune di Fabbrico e con la compagnia teatrale ‘ Nove Teatro APS’ nella volontà di affrontare insieme il tema e nella convinzione che iniziative come questa siano importanti nelle comunità, per incontrarsi tra gente onesta, per far crescere attenzione, consapevolezza e partecipazione tra noi, cittadine e cittadini, nel contrasto del male mafioso.

Renderemo così onore al Giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta: Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina”.

Questo evento è inserito nel programma dove la compagnia Nove Teatro APS svolge la prima parte “ Terra Infidelium”.

MARTEDI’ 29 LUGLIO – FABBRICO

Ore 19:30 spettacolo itinerante a cura di Nove Teatro con partenza davanti al Comune in corso Roma

Ore 20:30 apericena presso il cortile del Circolo Arci

Ore 21:00 dibattito “Via D’Amelio 30 anni dopo” Ndrangheta nell’economia reggiana, presso il piazzale del centro giovani Happy Place di Via Piave