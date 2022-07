Modena ok ai Campionati regionali estivi di categoria in vasca lunga

Si sono conclusi i Campionati regionali estivi di categoria in vasca lunga allo Stadio del nuoto. Quattro giorni di gare molto impegnativi che hanno visto coinvolti i giovani atleti modenesi in numerose finali individuali e in quasi tutte le staffette in programma e ottimi i risultati ottenuti sia come piazzamenti che come riscontri cronometrici.

Il Team Nuoto Modena (foto) rientra con un buon risultato di squadra che alla fine la vede chiudere in 14^ posizione della classifica per società. Molto più rilevanti le 13 medaglie conquistate tra cui 4 titoli regionali con la tripletta di Martina Mecugni nei 50, 100 e 200 stile libero e Mattia Cantelmo nei 50 farfalla, 5 argenti di cui ben 4 con il solito Mattia Cantelmo nei 50 e 100 stile, 50 rana e 100 delfino oltre al veterano Jacopo Maccaferri nei 1500 stile libero che si è aggiudicato anche una medaglia di bronzo nei 400 stile libero così come Valentina Pezzoli nei 50 rana e la 4 X 200 stile libero senior maschi con Lorenzo Asinari, Jacopo Maccaferri, Mattia Cantelmo e Simone Cadalora.

Sweet Team Modena 19^ in classifica con i podi di Valter Prampolini, argento nei 50 farfalla e stile libero quindi bronzo nei 50 dorso junior, Greta Bartolini nei 200 dorso Rag Elettra Calanca nei 100 farfalla, Nicolas Farina nei 200 misti cadetti il bronzo di Anita Prampolini nei 100 stile libero completano il medagliere

Maranello Nuoto, 22^ nella classifica a squadre senza schierare staffette, rientra con Arianna Blasi oro nei 200 delfino e il bronzo nei 400 misti. Gaia Pacilio conquista il titolo nei 1500 e l’argento negli 800 e il bronzo nei 400 stile libero femminili, mentre Nicole Carzacchi nei 200 dorso Rag e Laura Medici nei 50 rana junior sono d’argento.

Seguono al 24° e 25° posto della generale il Circolo sportivo GdF Modena con l’oro di Alessia Totti nei 100 e bronzo nei 50 dorso senior, Vanessa Duzzi bronzo nei 50 dorso, e Amici del nuoto Vvff sul podio con i bronzi di Alessandro di Domenico nei 100 rana e Noah di Domenico nei 400 misti della cat Ragazzi.

Del territorio modenese anche se tesserati in formazioni interprovinciali, centrano il titolo la vignolese Giorgia Guerra (DeAkker) nel tris realizzato nelle distanze rana 50-100-200 senior e contribuiscono in modo importante al 9° posto del NS Emilia gli atleti cat Ragazzi che fanno base all’Ondablu di Formigine.

Titoli regionali per Denis Fagnini al tris nei 100 rana, 50 stile libero, 200 misti e Marco Ferroni vincente nelle distanze rana tra i Ragazzi 1°anno. Presenza costante sul podio per Carlo Alberto Baraldi e Alessandro Bellei, Michele Leprai.

Gli ultimi appuntamenti stagionali saranno i Campionati Italiani Assoluti che iniziano oggi a Ostia, e i Campionati Italiani di categoria di fine mese al Foro Italico.