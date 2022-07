‘A riveder le stelle’ dal 21 luglio a Vignola musica, teatro e danza

Pubblicità





















Da giovedì 21 luglio fino all’8 settembre la nuova rassegna di musica, teatro e danza per l’estate 2022 intitolata “A riveder le stelle” presso la Corte delle Sale della Meridiana, in via L. A. Muratori 1 a Vignola, al cospetto della Rocca. Nasce una nuova rassegna di musica, teatro e danza per l’estate 2022 promossa dalla Fondazione di Vignola e che vede protagoniste le associazioni culturali dell’Unione Terre di Castelli.

La rassegna si tiene nella corte delle Sale della Meridiana, all’ombra dell’imponente Rocca, luogo suggestivo e intimo che ben si presta agli eventi artistici. La rassegna prende il via giovedì 21 luglio, alle ore 21.00, con Il Teatro di Carta a cura della Compagnia delle Storie Erranti Olimpia Vignola e della Compagnia che Spettacolo. Si tratta di uno spettacolo comico, all’insegna della leggerezza e della spensieratezza in cui verranno riproposti alcuni famosi sketch televisivi.

L’ingresso agli spettacoli è libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. Gli appuntamenti della rassegna A riveder le stelle si svolgeranno nella Corte delle Sale della Meridiana, Via L. A. Muratori, 1 – Vignola (MO)

Per informazioni: www.fondazionedivignola.it info@fondazionedivignola.it