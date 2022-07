Incendio in appartamento a Novi di Modena. Evacuate una cinquantina di persone

Pubblicità





















Incendio di un appartamento ieri sera intorno alle 20:00 in via Fratelli Rosselli a Novi di Modena. Le fiamme si sono sviluppate al quarto piano di un palazzo di sei. Molte persone bloccate negli appartamenti dal fumo che aveva invaso le scale. Vigili del fuoco giunti in posto con tre squadre hanno attaccato l’incendio iniziando a soccorrere a recuperare le persone bloccate. Complessivamente una ventina quelle soccorse dai Vigili del Fuoco e affidate a sanitari 118 per accertamenti, tra loro molti i minori. Altre trenta pare si siano poste in salvo autonomamente o con l’aiuto dei Carabinieri della locale Stazione.

Danni ingenti all’appartamento interessato e a quello soprastante. In via precauzionale, anche per il forte odore di fumo, per la notte nessun residente è stato fatto rientrare e il Comune ha predisposto l’accoglienza in una palestra.