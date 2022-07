Pubblicità





















Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Rimini sud, in entrata e in uscita, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 21, alle 6:00 di venerdì 22 luglio.

Resta confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Cattolica, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 21, alle 6:00 di venerdì 22 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Riccione o di Pesaro.