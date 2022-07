F1: Gp Francia, Leclerc in pole davanti a Verstappen e Perez

Pubblicità





















Nelle qualifiche del 12mo appuntamento mondiale di Formula 1 in Francia sul circuito di Le Castellet è Charles Leclerc su Ferrari ad aggiudicarsi la pole position in 1:30.872. Dietro di lui Verstappen e Perez. Hamilton quarto.

Sainz scatterà in fondo alla griglia (19mo) per la sostituzione della Power Unit (come Magnussen, che partirà 20°).

PROVE FERRARI:

Meteo: sereno, asciutto. Temperature: aria 31°, asfalto 53°

Q1. Nella prima fase della qualifica Charles scende subito in pista mentre Carlos, che dovrà partire dal fondo della griglia di partenza domani, attende alcuni minuti. Il monegasco fa segnare 1’31”727. Esce dai box anche Carlos che centra 1’32”397. I tempi sono sufficienti per superare il turno.

Q2. Charles va in pista con gomme Soft usate, mentre Carlos attende in garage. Il monegasco fa segnare 1’32”587, mentre il suo compagno di squadra, con gomme nuove ottiene uno strepitoso 1’31”081. Leclerc rientra in pista con delle Soft nuove e passa il turno in 1’32”216. Entrambe le F1-75 passano al Q3.

Q3. Charles e Carlos entrano in pista insieme e lo spagnolo dà la scia al compagno che stabilisce 1’31”209, pole position provvisoria. Al tentativo successivo la scena si ripete e così il monegasco si migliora in 1’30”872. Per lui è la pole position numero 7 della stagione, l’ottava per la Scuderia Ferrari.