Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 24 luglio 2022

Sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti nelle ore pomeridiane, specie lungo i rilievi dove saranno possibili locali, brevi rovesci. Temperature minime stazionarie tra 24 e 26 gradi; massime in diminuzione, con valori tra i 32/33 gradi della costa ed i 35/37 gradi delle pianure. Venti deboli, inizialmente da sud-ovest, tendenti a ruotare dai quadranti orientali e a rinforzare temporaneamente. Mare mosso in mattinata con moto ondoso in attenuazione, fino a divenire poco mosso in serata.

(Arpae)