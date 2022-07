EUGENE (USA) (ITALPRESS) – Massimo Stano scrive la storia e trionfa nella 35 km di marcia maschile ai Mondiali di atletica in corso a Eugene. Il campione olimpico azzurro di Tokyo ha tagliato il traguardo con il tempo di 2h23’14”, avendo la meglio in un’intensa battaglia finale sul giapponese Masatora Kawano. Completa il podio lo svedese Perseus Karlstroem. Per l’Italia prima medaglia d’oro in questa kermesse iridata.

