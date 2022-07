Reggio Emilia: arresti della Polizia di Stato per una rapina in via Roma

Reggio Emilia: arresti della Polizia di Stato per una rapina in via...

Nella tarda serata di ieri personale dell’UPGSP e dei servizi di controllo straordinario del territorio, predisposti prevalentemente nei week end, è intervenuto in via Roma a seguito di alcune segnalazioni sulla linea di emergenza 113 per una rissa in atto all’esterno di un negozio di alimentari.

Il personale intervenuto sul posto in forma massiva, accertava la presenza di numerosi individui, alcuni anche a petto nudo, cocci di bottiglia in terra e tracce ematiche. Nell’immediatezza venivano bloccate sei persone, mentre altre due venivano raggiunte in ospedale dove si erano nel frattempo recate per le cure mediche.

La successiva escussione dei testi e la visione delle immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza cittadina, permetteva di ricostruire la vicenda. Quattro cittadini, (due maggiorenni e due minorenni), con precedenti penali, introdottisi all’interno del market gestito da un cittadino pakistano, chiedevano di poter acquistare delle bevande alcoliche. Al rifiuto del gestore dell’esercizio, per le vigenti ordinanze anti-alcool, con violenza i quattro danneggiavano il negozio ed asportavano diverse bottiglie di birra. A quel punto, il personale dell’esercizio commerciale, unitamente ad altri avventori, reagiva colpendo i quattro giovani con delle spranghe. La reazione era finalizzata a recuperare la refurtiva all’interno dell’autovettura nella disponibilità dei quattro presunti rapinatori. Su quanto accaduto sono comunque in corso ulteriori accertamenti investigativi volti alla puntualizzazione della dinamica. Alla luce delle prime risultanze investigative, si procedeva all’arresto per rapina dei presunti autori, due cittadini maggiorenni. Nell’occasione sono stati denunciati in stato di libertà anche i due minorenni anche loro presunti autori della rapina, che risponderanno anche di rissa e danneggiamento in concorso con i due co-autori. Gli altri quattro cittadini tra cui il titolare del negozio, il gestore e due avventori, invece, sono stati denunciati tutti per rissa.

L’immediato intervento dei servizi delle Forze di Polizia programmati ad hoc dal Questore Ferrari, legati alla “movida” cittadina e al controllo delle vie del Quadrilatero in cui insistono le ordinanze di divieto di vendita di alcolici su determinate fasce orarie, ha consentito di circoscrivere l’episodio.

Nel week end i servizi di controllo straordinari interforze condotti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale hanno consentito di procedere al controllo di oltre 250 persone e sanzionare anche 5 soggetti intenti a consumare alcool nel centro storico.