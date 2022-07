Alcune chiusure notturne programmate sulla A14

Pubblicità





















Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 25, alle 6:00 di martedì 26 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A1 Milano-Napoli e in direzione di Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia dib utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Dalle 22:00 di questa sera, lunedì 25, alle 6:00 di martedì 26 luglio, in modalità alternata sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona. Inoltre sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona e chiusa anche, sulla A14, l’entrata della stazione di Bologna Fiera, in entrambe le direzioni.

In alternativa, a chi proviene da Milano, da Firenze o da Padova ed è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione di Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

In alternativa alla chiusura della stazione di Bologna Fiera, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro, per chi è diretto verso Ancona, o la stazione di Bologna Arcoveggio per chi è diretto verso Milano, Firenze o Padova.